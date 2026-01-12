Robin Mack nuovo managing director di Tourism Australia

Robin Mack è il nuovo managing director di Tourism Australia. Il board dell’ente del turismo lo ha nominato dopo un approfondito processo di selezione e valutando la sua trentennale esperienza nel settore. Presente in Tourism Australia da 13 anni, Mack è stato responsabile della supervisione della strategia e delle operazioni in 16 mercati internazionali, gestendo al contempo lo sviluppo commerciale e partnership e la crescita del mercato, oltre ad essere stato alla guida di ‘Business Events Australia’. Il nuovo direttore è chiamato ad affrontare le dinamiche del mercato asiatico del turismo e l’arrivo in Australia di grandi eventi sportivi che culmineranno con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Brisbane 2032.

“Sono entusiasta e orgoglioso di guidare Tourism Australia”, ha dichiarato. “L’industria turistica australiana contribuisce in modo significativo all’economia del Paese e sostiene lo sviluppo delle comunità regionali. La competizione globale per attrarre visitatori di alto profilo è sempre più intensa e il contributo di Tourism Australia è determinante per stimolare la domanda e consolidare la presenza dell’Australia nel mercato globale del turismo”.