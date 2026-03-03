Rothe, Itb: “Il turismo ha già dimostrato di sapersi unire nei momenti di difficoltà”

“Quest’anno celebriamo 60 anni di turismo a Berlino. E in tempi come questi emerge con chiarezza il potere dello stare insieme e del dialogo”. Così ha dichiarato Deborah Rothe, exhibition director di ITB, nel suo discorso di apertura della tre giorni.in corso a Berlino

Un’edizione importante, che prende il via nel vivo di tumulti che stanno scuotendo il Medio Oriente e i Paesi del Golfo. E a cui l’industria del turismo internazionale, in questi giorni riunita nei padiglioni di Messe Berlin, deve rispondere unendosi. “Bisogna trovare insieme un equilibrio, come recita il nostro motto di quest’anno ‘Balancing tourism’”, ha affermato Rothe.

“C’è speranza per il futuro - ha continuato - , soprattutto se pensiamo alla capacità dimostrata più volte dalle persone e dal nostro settore di riuscire a unirsi in periodi di difficoltà“.

Ma l’equilibrio va ricercato anche su altri fronti. “Bisogna trovare un bilanciamento tra progresso umano e sostenibilità, cercando di fare in modo che la tecnologia possa garantire più tempo alle relazioni umane. L'equilibrio non vuol dire debolezza, ma andare avanti con consapevolezza. L'equilibrio è una necessità per creare un turismo sano”.