Continua la battaglia di Ryanair contro le tasse aeroportuali. E ai tagli annunciati in Italia e Spagna, la low cost irlandese minaccia ora di aggiungerne di nuovi in Danimarca.

Il vettore, si apprende da Hosteltur, avrebbe lanciato un avvertimento al Governo danese, che recentemente ha introdotto un nuovo balzello sui voli di 50 corone, circa 6,7 euro. Una tassa ritenuta dalla compagnia aerea “dannosa e non competitiva”.

La low fare avrebbe quindi minacciato la chiusura della base di Billund e la riduzione delle rotte su Aalborg, per un totale di 32 collegamenti cancellati e 1,7 milioni di posti in meno per la stagione 2025.