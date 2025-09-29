Santanchè e Jelinic: “Wttc occasione unica per l’Italia”

“Quella del Wttc a Roma è un’occasione unica per tutta l’Italia - ha dichiarato Ivana Jelinic, ceo di Enit, intervenuta all’inaugurazione del global summit -. I dati ci raccontano che nel futuro sempre più persone vorranno viaggiare, è ormai un bene di primaria necessità, un diritto irrinunciabile. Dobbiamo quindi intendere e diffondere un nuovo modo di concepire il viaggio”.

Un turismo che continua a crescere, e continuerà a farlo anche in futuro e che vede il nostro Paese in posizione di leadership mondiale. Nel 2025, solo in Italia, le stime del Wttc parlano di una spesa dei viaggiatori record, che dovrebbe raggiungere i 185 miliardi di euro (erano 178 nel 2024), mentre il contributo al Pil sarà di 237,4 miliardi, il 10,8%. Anche i posti di lavoro dovrebbero crescere di 100mila unità e raggiungere i 3,2 milioni di occupati.

“Abbiamo l'opportunità di promuovere sinergie, condividere buone pratiche e attrarre investimenti che possano stimolare la crescita di questo settore dinamico e vitale – ha dichiarato il Ministro Santanchè -. Da oggi, iniziamo a scrivere un nuovo capitolo per il turismo, grazie alla sinergia tra politica e imprese, e a politiche pubbliche che supportano l’innovazione e il benessere collettivo a tutti i livelli”.

Roberto Saoncella