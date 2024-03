Santanchè su caos passaporti: “Al via nei prossimi giorni il progetto Polis”

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, interviene sulla polemica relativa ai ritardi nel rilascio dei passaporti che sta infiammando in questi giorni il settore turistico.

In un breve intervento rilasciato a LaPresse, il ministro sottolinea l’imminente partenza del progetto Polis.

“Proprio perché consapevoli di quanto sia importante velocizzare le pratiche per il rilascio dei passaporti, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi abbiamo lavorato insieme a Poste per far partire, nei prossimi giorni con il progetto Polis, il rilascio dei passaporti nei piccoli centri sotto i 15 mila abitanti”.