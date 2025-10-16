Inizia oggi la missione statunitense del ministro del Turismo Daniela Santanchè, che sarà a Washington fino al 18 ottobre allo scopo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti.

L’iniziativa si inserisce nel solco del percorso già intrapreso dal Governo Meloni e dal Ministero del Turismo, che ha vissuto una recente tappa cruciale con il primo Wttc Global Summit in Italia. “A oggi - dichiara Santanchè - l’Italia è la seconda destinazione extracontinentale più scelta dagli statunitensi e gli Usa sono secondi per spesa turistica internazionale nel Belpaese, con oltre 6 miliardi di euro lo scorso anno e quasi 3 miliardi nel primo semestre del 2025, mentre quest’anno gli arrivi aeroportuali sono in aumento del 2,2% sul 2024”.

Ma il legame tra Italia e Usa è radicato ancora più in profondità, aggiunge, “se pensiamo anche agli oltre 17 milioni di americani d’origine italiana, che tra l’altro rendono il turismo delle radici una leva strategica su cui investire. Questa missione rappresenta, dunque, un’occasione preziosa per rafforzare ulteriormente i rapporti tra le due Nazioni, massimizzando i benefici per entrambe”.