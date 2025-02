Sciame sismico alle Cicladi: gli ultimi aggiornamenti

Uno sciame sismico sta creando apprensione nell’area le Cicladi. Da ieri decine scosse di terremoto di magnitudo superiore a 3 si sono verificate a largo delle isole di Santorini e Amorgos.

A Santorini nella notte i movimenti tellurici hanno raggiunto magnitudo 4,2, costringendo diversi residenti a trascorrere la notte in macchina e le autorità locali a disporre la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Diverse persone hanno invece abbandonato l’isola via traghetto o aereo.

Gli eventi sismici potrebbero essere correlati all’attività vulcanica sottomarina. Secondo quanto riporta Ansa, il presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp), Efthimios Lekka, non esclude l’arrivo di un terremoto di magnitudo superiore a 5 gradi della scala Richter.