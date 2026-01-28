Seychelles, arrivi da record: dall’Italia crescita del 18%

Il bacino europeo è stato la spinta della crescita del turismo delle Seychelles. Al 31 dicembre 2025, gli arrivi complessivi hanno raggiunto quota 398.841 visitatori, segnando un +13% rispetto al 2024. L’Europa si conferma il principale bacino di riferimento per la destinazione, rappresentando il 70% degli arrivi totali.

Più che positivi anche i flussi dall’Italia che, con 22.524 arrivi, si posiziona al quarto posto con l’incremento migliore del Vecchio Continente, +18%. “Un risultato che conferma il forte legame tra gli italiani e le Seychelles, sempre più scelte per vacanze leisure, honeymoon e viaggi esperienziali di alto profilo”, commenta l’ente in una nota.

“I numeri di fine 2025 e l’ottimo avvio del 2026 confermano la forza del mercato italiano per le Seychelles - commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative di Tourism Seychelles in Italia -. La crescita a doppia cifra è il risultato di un lavoro costante sul territorio, di una strategia mirata e della capacità della destinazione di intercettare i desideri dei viaggiatori italiani, sempre più orientati verso esperienze autentiche, natura incontaminata e un’ospitalità di eccellenza. Guardiamo al 2026 con grande ottimismo e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente questi risultati”.