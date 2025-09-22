Seychelles, crescita degli arrivi internazionali con +23% di italiani

Al 14 settembre 2025, le Seychelles hanno registrato circa 266.970 visitatori internazionali, con un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato riflette l’efficacia delle strategie di promozione, la maggiore accessibilità aerea e un’offerta turistica diversificata, rivolta a chi cerca esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive.

Il mercato italiano continua a distinguersi: con circa 16.500 arrivi, segna un incremento del 23% rispetto al 2024, posizionandosi al 4° posto tra i mercati principali, subito dopo Germania, Francia e Russia. Numeri che confermano il trend positivo anticipato dai dati semestrali.

Le Seychelles hanno inoltre ospitato nel 2025 due eventi sportivi di rilievo: FIFA Soccer Beach e Seychelles Nature Trail, che hanno richiamato partecipanti da tutto il mondo. La FIFA Soccer Beach ha unito sport e intrattenimento in riva al mare, mentre il Seychelles Nature Trail ha valorizzato il patrimonio naturale, offrendo percorsi trekking unici. Entrambe le manifestazioni confermano come la diversificazione dell’offerta, tra sport, natura e cultura, possa consolidare l’appeal internazionale delle Seychelles oltre le celebri spiagge e acque cristalline.