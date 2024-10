Seychelles in lieve calo nel 2024, Europa positiva

Le Seychelles chiudono i primi nove mesi dell’anno con un totale di 253.736 visitatori, registrando una lieve flessione (-0,38%) rispetto al 2023. In questo scenario, crescono dell’1% gli arrivi dall’Europa (183.574 visitatori) con l’Italia che si posiziona come quarto mercato dopo Germania, Francia e Russia con un -5% sul periodo gennaio-settembre 2023.

“Per il 2025 continueremo a lavorare col trade, in quanto t.o. e adv sono stakeholder fondamentali”, spiega Bernadette Willemin (nella foto), direttore generale marketing di Tourism Seychelles. “Per tale ragione ci occupiamo della formazione attraverso training dedicati e presentazioni, ma anche con iniziative a destinazione come fam trip ed educational”.

Il prossimo anno si amplierà, inoltre, l’offerta alberghiera con l’apertura dell’Avani a Mahé nel primo trimestre, e a seguire del Melià Hotel e dello Cheval Blanc.

