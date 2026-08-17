I principali aeroporti indonesiani risultato operativi anche dopo il nuovo sisma di magnitudo 5,6 registrato nelle scorse ore al largo delle coste del Paese, dopo le scosse del 15 agosto.
Attualmente, secondo le informazioni diffuse dal Ministero degli Esteri e riprese da ansa.it, sarebbero 700 gli italiani bloccati sull’isola di Flores.
Nonostante l’operatività degli scali l’elevata domanda di voli a parte dei turisti internazionali sta saturando i collegamenti disponibili, creando problemi per il rientro.
La situazione
Il bilancio aggiornato degli italiani nel Paese parla di 2.000 cittadini del Belpaese iscritti all’Aire e circa 6.000 viaggiatori tricolori registrati su ‘Dove siamo nel mondo’.
La Farnesina invita i connazionali presenti nell’area colpita a mantenersi in contatto con l’Ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell’Unità di Crisi.
In caso di necessità, è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Giacarta al numero +62 8151811344 o l’Unità di Crisi della Farnesina al numero +39 06 36225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.