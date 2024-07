Sleep tourism in Australia: il nuovo trend

Si chiama sleep tourism ed è uno dei recenti trend della travel industry. Un segmento che oggi vale oltre 690 miliardi di dollari e che nei prossimi cinque anni è destinato a crescere.

Viaggiare per scacciare l’insonnia e lo stress quotidiano, una necessità che attualmente soprattutto l’Australia sa come soddisfare. Molte catene di lusso hanno creato delle esperienze dedicate a questo target di turisti, ne è un esempio il MACq 01 di Hobart che propone una ‘suite per sonnecchiare’ accessoriata con coperte pesanti, un ‘menù per indurre il sonno’ e un sistema di luci e regolazione della temperatura per addormentarsi.

Altro caso, riporta abc.net.au, è quello del Park Hyatt Sydney dove gli ospiti possono richiedere un pacchetto che include occhiali per bloccare la luce blu, tè alle erbe, consigli per dormire bene, uno spray rilassante e sali da bagno. In altre strutture infine, si trovano letti smart controllati dall’IA, menù per scegliere il proprio cuscino e cocktail che dovrebbero condurre più rapidamente tra le braccia di Morfeo, nonché lezioni di yoga e meditazione.