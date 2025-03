Slitta ancora l’entrata in vigore del nuovo EU entry system, il sistema di visto digitale che l’Unione Europea vuole introdurre da almeno 3 anni. L’annuncio dell’entrata in vigore prima del picco stagionale estivo è ora stato ritirato e le previsioni parlano invece dell’autunno, in specifico nell’ottobre 2025.

Una volta introdotto, sarà necessario richiedere l’autorizzazione online per entrare nei Paesi dell’area Schengen, con le informazioni personali, i dettagli del viaggio e con un pagamento di 7 euro.

Si prevede, soprattutto nei primi periodi dall’entrata in vigore, un aumento dei tempi per i controlli dei documenti sia negli aeroporti che nei porti, in particolare nel Regno Unito.

Il ‘visto elettronico’ europeo durerà 3 anni dal rilascio.