Nella top five dei principali mercati siamo secondi, alle spalle della Germania, ma svettiamo al primo posto per il ritmo di crescita. Gli italiani in Slovenia fanno registrare risultati sempre più soddisfacenti, come dimostrano le cifre del primo semestre. Da gennaio a giugno, infatti, gli arrivi dal nostro Paese sono stati 237.250, per un totale di 489mila pernottamenti, con incrementi rispettivamente del 14,2 e del 14,4% rispetto al 2024 e in linea con i dati pre-pandemici.

A livello generale gli arrivi nel Paese nel semestre sono stati 2,8 milioni, con un totale di 6,9 milioni di pernottamenti; entrambi gli indicatori registrano un +8% rispetto allo stesso periodo 2024.

Il 2025 - commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia - potrebbe essere l’anno in cui colmiamo finalmente il gap sui numeri del pre-pandemia. Stiamo lavorando molto bene con i nostri partner nello Stivale e i numeri ci stanno dando ragione. Possiamo guardare con fiducia alla stagione estiva, cruciale per raggiungere e superare il record stabilito nel 2019”.

La classifica

Nella classifica primi sono i tedeschi, che nel semestre hanno sfiorato i 252mila arrivi (12,1% del totale estero) e i 669.500 pernottamenti (13,7%); dopo l’Italia arrivano Austria, Croazia e Ungheria.

I dati, però, non sono tutto, come mette in guardia Ota: “Per quanto importanti questi traguardi - spiega -, il nostro obiettivo è stato sempre e resta quello di una crescita costante e sostenibile negli anni, piuttosto che di exploit temporanei sensazionalistici e notiziabili. Più che gli ottimi dati che ci sono oggi giunti da Lubiana, quindi, ci piace sottolineare il consolidarsi dell’awareness, nel viaggiatore italiano, della Slovenia quale boutique destination di valore e qualità”.