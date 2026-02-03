Slovenia, Ota:“2025 da record,l’anno migliore”

Per la Slovenia il 2025 non poteva finite in un modo migliore. Nell’ultimo mese dell’anno, infatti, oltre un turista straniero su quattro è arrivato dall’Italia: il 26,55% degli arrivi internazionali in Slovenia.

Un dato che conferma il nostro Paese come primo mercato estero di riferimento nel periodo natalizio. Nel mese, oltre 70mila italiani hanno scelto la destinazione (+16,2% su dicembre 2024), generando 137.782 pernottamenti (+14%), con una concentrazione soprattutto su Lubiana, Bled e Pirano.

Il risultato di dicembre si inserisce in un 2025 da record per il turismo sloveno, “un anno importante, il migliore mai registrato” fa notare Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia.

“Per quanto riguarda gli arrivi dall’Italia - aggiunge - osserviamo un salto in avanti netto, indice di un interesse in crescita nei confronti di una destinazione sempre più all’altezza delle aspettative degli ospiti italiani”.

Italia secondo mercato nel 2025

Secondo i dati diffusi da Lubiana tramite il nuovo sistema di monitoraggio statistico NiST la componente italiana ha infatti migliorato di netto i numeri dell’anno precedente con un totale di 566.503 arrivi (pari al 10,35% del totale estero, +8,36% sul 2024) e 1.186.432 pernottamenti (8,9% del totale estero, +8,1% sul 2024), imponendosi ancora una volta come secondo mercato, alle spalle dei tedeschi. Oltre il milione di pernottamenti anche l’Austria, terzo mercato di riferimento, seguita da Croazia, Cechia e Paesi Bassi.

Complessivamente nel 2025 si sono registrati quasi 7 milioni di arrivi e oltre 17,8 milioni di pernottamenti, con una crescita di circa 6 punti percentuali su base annua per entrambi gli indicatori. Il turismo domestico resta sostanzialmente stabile (4,5 milioni di pernottamenti, circa un quarto del totale), mentre è la componente internazionale a trainare: +8% e 13,4 milioni di presenze, con la Germania primo mercato, oltre 2 milioni di notti.

Venendo a questi giorni l’apertura di Casa Slovena - nel cuore di Cortina, a pochi passi dalla fan zone ufficiale - si inserisce in un momento di grande fiducia per il movimento sportivo sloveno, che guarda alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con una rosa di atleti dal potenziale concreto di medaglia.