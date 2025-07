L’obiettivo è di promuovere uno stile di vita che invita a rallentare, rilassarsi e vivere il momento presente e il suo nome lo indica. Si chiama infatti ‘Find your Pomalo’ la nuova campagna promozionale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, dove la parola ‘pomalo’, profondamente radicata nella cultura della Croazia, racchiude un’intera filosofia: quella del vivere senza fretta, in armonia con la natura e con se stessi, lontano dalla frenesia quotidiana.

“Registriamo un crescente interesse per esperienze autentiche, per uno stile di vita locale e tranquillo – sottolinea Kristjan Staničić, direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo -. Il trend dello slow travel è sempre più diffuso e con questa campagna invitiamo i nostri ospiti a scoprire la loro personale versione di ‘pomalo’ in Croazia, un’esperienza che li farà tornare a casa rigenerati, ispirati e arricchiti”.

La campagna, che si protrarrà fino alla fine di agosto, si svolge esclusivamente sui canali digitali - TikTok, Facebook, Instagram e YouTube - ed è rivolta ai mercati esteri più rilevanti per il turismo croato.

I video realizzati trasmettono la sensazione di pace, semplicità e autenticità, invitando i viaggiatori a scoprire il lato più genuino della Croazia, attraverso esperienze che toccano la cultura locale,

le tradizioni, le piccole comunità e le meraviglie naturali ancora poco conosciute. Gli utenti sono invitati a condividere i propri momenti di relax e connessione con la Croazia attraverso l’hashtag #findyourpomalo.