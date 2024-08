Spagna: aumentano i viaggi all’estero a settembre

Sempre meno ‘mese di spalla’, sempre più protagonista delle vacanze. Settembre sta aumentando il suo appeal tra i vacanzieri e non solo in Italia, come dimostrano i dati di SiteMinder sulla Spagna.

I viaggi all’estero dal Paese iberico a settembre, come riporta nexotur.com, aumenteranno del 9%.

Ma da segnalare è anche l’anticipo dei viaggi prenotati per questo mese: i turisti hanno prenotato infatti in media 120 giorni prima della partenza, con un notevole aumento rispetto ai 111 giorni del 2023. Leggero aumento anche per la durata dei soggiorni, che passa da 2,9 a 2,97 giorni.