Spagna: Blanca Pérez-Sauquillo López nuovo direttore a Milano

Turespaña ha nominato nove nuovi dirigenti che dal 1 settembre andranno a ricoprire la carica di direttori dei dipartimenti del turismo estero in altrettanti paesi del mondo. Fra gli altri, come segnala Hosteltur, sarà Blanca Pérez-Sauquillo López a raccogliere per la sede di Milano il testimone da Isabel Garana.

Laureata in Giurisprudenza, Blanca Pérez-Sauquillo López vanta oltre 18 anni di esperienza nel settore del turismo. Nella Segreteria di Stato al Turismo ha ricoperto gli incarichi di responsabile dell’area dei rapporti con l’Unione europea e dell’area della cooperazione internazionale allo sviluppo. A Turespaña è stata vicedirettore generale del marketing, viceconsigliere del turismo di New York e attualmente ricopre la carica di vicedirettore generale del marketing estero dell’organizzazione.