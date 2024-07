Spagna contro il turismo di massa: Cadice e Malaga scendono in piazza

Non si fermano le proteste in Spagna contro il turismo. A scendere in piazza questa volta sono Cadice e Malaga, che nei giorni scorsi sono state teatro di manifestazioni per porre un freno all’overtourism.

Secondo quanto riporta preferente.com sarebbero 5mila i manifestanti di Malaga e 3mila quelli di Cadice.

Sotto accusa, anche questa volta, soprattutto i prezzi degli affitti, condizionati dal dilagare delle locazioni turistiche. Un fenomeno contro cui si stanno muovendo diverse destinazioni di tutta Europa, che stanno vivendo problemi simili.

A dimostrazione di come il problema non siano i turisti in sé ma gli affitti, alcuni striscioni esposti nelle manifestazioni spagnole che invitavano i viaggiatori a soggiornare negli alberghi.