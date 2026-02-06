Spagna, disagi sull’alta velocità Madrid-Barcellona

Sarà prorogato fino al 13 dicembre, il limite di velocità imposto dal gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif, sulle linee di alta velocità Madrid-Barcellona, dopo la tragedia dello scorso 18 gennaio. Si tratta di un aumento medio di 25 minuti, che porta il viaggio tra le due città ad una durata di quasi 3 ore.

Per permettere i lavori notturni di adeguamento e messa in sicurezza dell’infrastruttura, sono state inoltre soppresse per tutto l’anno, le ultime corse serali, a partire dalle ore 20, e le prime del mattino. Sembra inoltre confermato lo sciopero generale di 3 giorni, indetto dai sindacati dal 9 all’11 febbraio prossimi.