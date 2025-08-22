Spagna, gli hotel consolidano la ripresa in estate

Il settore alberghiero spagnolo ha continuato a consolidare la ripresa, e a luglio registra un aumento dell'1,8% dei pernottamenti su base annua. Secondo l’Istituto di statistica iberico, si tratta di un risultato importante nonostante quest’anno ci sia stato un incremento medio del 5% dei prezzi rispetto allo stesso mese del 2024.

I pernottamenti negli hotel spagnoli hanno superato i 44,6 milioni a luglio, spinti soprattutto dai turisti internazionali, che hanno incrementato a luglio del 2,1% i loro soggiorni, rispetto all'aumento dell'1% dei turisti spagnoli.

In termini globali, nei primi 7 mesi dell'anno, l'incremento dei pernottamenti è stato del +0,7%, con una lieve diminuzione di quelli nazionali (-0,4%) e un aumento di quelli internazionali (+1,2%). Crescono di più i prezzi, causa inflazione. Secondo i dati diffusi, il fatturato medio per camera occupata è aumentato a luglio a 146,5 euro, pari a +4,6% che nello stesso mese dell'anno scorso. R. S.