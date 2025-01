Si concentra in 10 destinazioni la capacità attrattiva della Spagna, che apre il 2025 con buone prospettive e un ambizioso posizionamento nell’area sud-europea. Madrid, Barcellona, Malaga, Alicante, Palma di Maiorca, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, Siviglia e Lanzarote si giocheranno dunque la nuova partita incoming.

Lo rivela l’ultima analisi Mabrian sul primo semestre dell’anno, secondo cui sarebbero queste le mete maggiormente capaci di attrarre i visitatori internazionali, con i due principali hub di connettività, Madrid e Barcellona, a rappresentare rispettivamente il 24% e il 21,7% della domanda globale verso la Spagna.

I dati Mabrian indicano, inoltre, che le Canarie continueranno a essere di tendenza, in special modo Tenerife, che potrebbe catturare il 3,7% della domanda di viaggi internazionali sull’area iberica. Quanto ad altre città continentali, invece, Malaga e Alicante potrebbero toccare rispettivamente il 6,4 e il 4,3% della domanda globale di viaggi verso la Spagna. Risultati che, come sostiene il direttore marketing e comunicazione di Mabrian, Carlos Cendra, “riflettono gli sforzi sostenuti per promuovere queste destinazioni come opzioni per tutto l’anno”.