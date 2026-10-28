Spagna, incidente sulla linea Av Madrid-Andalusia: la Farnesina ha attivato l’Unità di crisi

È stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea ad Alta velocità Madrid-Andalusia in seguito a un grave incidente avvenuto poco dopo le 9 tra Los Yébenes e Urda, nella provincia di Toledo. Un treno Ave, partito dalla capitale spagnola, si è scontrato con un convoglio Iryo che viaggiava nella direzione opposta.

L’impatto, probabilmente causato da un errore umano, ha portato al deragliamento di due carrozze, che sarebbero poi precipitate lungo una scarpata.

Il primo bilancio dei soccorsi, riporta Corriere.it, parla di 10 vittime accertate, ma secondo El Espanol il conto sarebbe già salito a 46.

In un post pubblicato su X il premier spagnolo Pedro Sanchez ha commentanto: “Sono costernato per il grave incidente ferroviario a Toledo. Il mio affetto, solidarietà e sostegno a tutte le vittime e alle loro famiglie”.

Farnesina: attivata l’Unità di crisi

Sempre su X, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha fatto sapere che “il nostro Consolato Generale a Madrid è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e fornire tutta l’assistenza necessaria”.

La Farnesina ha attivato l’Unità di crisi. Per le emergenze è possibile contattare il numero +390636225 o il Consolato Generale d’Italia a Madrid al +34629842287.