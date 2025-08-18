Interrotto il Cammino di Santiago. Per la prima volta nella storia, a causa della grave situazione degli incendi boschivi nel Nord-Ovest della Spagna, l'Agenzia di Protezione civile ed Emergenze della Giunta regionale ha lanciato un messaggio su X e sui social media, alle migliaia di pellegrini che stanno percorrendo il cammino.

Le autorità hanno sottolineato che il tratto del pellegrinaggio tra Astorga, Poferrada e Bembibre è particolarmente pericoloso, a causa dei numerosi incendi attivi. “Per non mettere a rischio la propria vita – riporta il messaggio -, i pellegrini sono invitati a seguire scrupolosamente le istruzioni delle autorità e a interrompere il viaggio”.