Spagna, maxi-multa da oltre 64 milioni di euro per Airbnb

Nuovi guai per Airbnb in Spagna. Il Ministero dei Diritti sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030 ha comminato alla piattaforma di home sharing una maxi-multa di oltre 64 milioni di euro per aver pubblicato annunci irregolari.
La sanzione arriva dopo l’apertura di numerose indagini sulle irregolarità presenti sul portale. Secondo quanto si apprende da Hosteltur, il Ministero spagnolo ha rilevato la pubblicazione di 65.122 annunci di locazioni turistiche senza licenza.
Il provvedimento tiene conto anche di altre infrazioni, quali pratiche commerciali scorrette, la violazione degli obblighi normativi regionali che impongono l’esposizione del numero di registrazione o pratiche abusive nella gestione degli affitti brevi.