Spagna, operatori in difficoltà per la nuova norma di registrazione dei viaggiatori

Dopo diversi rinvii, all’inizio di dicembre è entrato in vigore il regio decreto 933/2021, che in Spagna impone la registrazione dei viaggiatori negli alberghi, nelle agenzie di viaggi e negli autonoleggi senza conducente.

La nuova regola, firmata dal ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska, sta generando grandi difficoltà per gli addetti di settore. Dopo due settimane dall’applicazione, gli interessati dalla nuova norma concordano infatti che la sua entrata in vigore ha causato enormi problemi al comparto del turismo organizzato.

Come riporta Preferente, varie fonti confermerebbero le difficoltà che stanno incontrando le aziende che si adeguano ai requisiti stabiliti dalla nuova norma. Molti altri, nonostante il rischio di multe fino a 30mila euro, preferiscono non registrarsi. Il problema principale è dato dal fatto che molti clienti si rifiuterebbero di fornire le informazioni al momento della prenotazione, con indubbie difficoltà per chi deve finalizzare il booking.

Inoltre, alcuni lamentano che la piattaforma ministeriale non funzionerebbe nel migliore dei modi.