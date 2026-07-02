Spagna, si accende la concorrenza sull’Av e l’Antitrust avvia un procedimento contro Renfe

Si accende la concorrenza tra Renfe e Iryo sull’alta velocità spagnola. La Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza spagnola (CNMC) ha avviato un procedimento disciplinare contro Renfe per non aver rispettato una delibera che imponeva alla società di concedere a Iryo l’accesso al centro di manutenzione di La Sagra.

Secondo l’Antitrust spagnola, riporta Preferente, Renfe non avrebbe rispettato i termini stabiliti dal provvedimento, impedendo a Hitachi di effettuare interventi di manutenzione su parte della sua flotta di Iryo.

Per la Cnmc, si tratterebbe di un grave reato ai sensi della normativa ferroviaria. Qualora venisse accertata in via definitiva la violazione della delibera da parte di Renfe, la società potrebbe incorrere in una sanzione pecuniaria compresa tra i 10mila e i 300mila euro.