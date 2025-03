Spagna, sospesa la multa a Booking.com

Multa congelata per Booking.com. Il Tribunale nazionale spagnolo ha sospeso la sanzione di 413 milioni di euro a carico della Ota.

La multa (la più alta mai comminata dall’ente di regolazione iberico) era stata contestata dal portale di prenotazione, che ora grazie alla decisione del tribunale non sarà nemmeno tenuta a modificare immediatamente le policy di vendita contestate, come riporta preferente.com. Tra le pratiche finite sotto la lente, i criteri per il posizionamento degli hotel sulla piattaforma e il programma Preferred Accommodation, che garantisce maggiore visibilità in cambio della concentrazione delle vendite sulla piattaforma.

Come da prassi, Booking.com ha comunque dovuto accantonare la cifra corrispondente alla sanzione, che non è per ora cancellata ma solo sospesa.