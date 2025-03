La Spagna accende i riflettori sui Paesi Baschi. In occasione del 130esimo anniversario dalla nascita di Cristóbal Balenciaga, couturier celebrato anche a Milano nel corso dell’ultima Fashion Week, l’Ente spagnolo del turismo in Italia punta a intercettare un nuovo segmento di clientela legata alla moda: passando per Madrid e Donostia-San Sebastián e grazie alle testimonianze lasciate dal celebre sarto dell’élite internazionale, il circuito che corre da Barcellona a Getaria - sua cittadina di nascita sul Mar Cantabrico - rappresenta una delle novità di maggior tendenza dell’offerta turistica spagnola.

“Se il 2025 lascia prevedere una quota record di 100 milioni di arrivi - ha dichiarato Blanca Pérez-Sauquillo, direttrice di Turespaña in Italia - il nostro obiettivo riguarda soprattutto l’incremento della spesa turistica oltre i 122 miliardi di euro dello scorso anno (+16% sul 2023), riducendo al contempo gli effetti dell’overtourism nelle grandi città. Gli amanti della moda rispondono perfettamente a questo nuovo orientamento dell’offerta”.

Puntando su turisti high end e trainato da un costo medio per camera d’hotel salito a 120 euro (contro i 90 del 2019), il Pil del turismo potrebbe crescere per Caixabank di un ulteriore 3,6% rispetto al +6% del 2024, raggiungendo il valore record complessivo del 13,5% del Pil nazionale.