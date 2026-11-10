Spagna, tre giorni consecutivi di scioperi: ferrovie in tilt

Sono forti i disagi in Spagna per chi deve viaggiare in treno. Renfe sta infatti affrontando tre giorni consecutivi di sciopero, da oggi al 12 novembre, di cui due - oggi e giovedì - indetti dal Sindacato Spagnolo dei Macchinisti Ferroviari (Semaf), cui si aggiunge lo sciopero generale di domani.

Il Ministero dei Trasporti aveva stabilito un livello minimo di servizio del 75% per i treni pendolari nelle ore di punta e del 50% per il resto della giornata, oltre al 65% per i treni a media percorrenza e al 72% per i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, ma in realtà già dalla prima ora di sciopero oggi queste disposizioni non sono state rispettate. Da questa mattina, scrive Hosteltur, i macchinisti di Renfe si stanno astenendo dai loro turni lavorativi e sono innumerevoli le cancellazioni sulla rete ferroviaria Rodalies in Catalogna e su diverse linee di Madrid. Il Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid ha attivato un piano coordinato con la metropolitana, l’EMT (l’azienda di trasporto pubblico municipale di Madrid) e gli autobus interurbani per gestire i potenziali aumenti della domanda di passeggeri.

Il sindacato Semaf continua lo sciopero di 24 ore per chiedere il rispetto degli impegni in materia di sicurezza ferroviaria. Anche giovedì 12 sono previsti ulteriori scioperi parziali da parte del sindacato, mentre lo sciopero generale di mercoledì 11 è un’azione separata. Una più ampia mobilitazione ferroviaria è prevista per martedì 17, con il coinvolgimento anche di Adif e di operatori come Iryo e Ouigo, come riportato da Hosteltur.