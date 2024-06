Spagna sempre sul più alto gradino del podio. Prima al mondo per Riserve della Biosfera, per Bandiere Blu, per biodiversità e riciclo dell’acqua, con oltre il 36% della superficie terrestre protetta e il 47% di energia generata rinnovabile. Forte di un palmarès simile e del titolo di destinazione più sostenibile al mondo - riconosciuto da Lonely Planet - il Paese è stato nominato dall’Unione europea come referente primo per la divulgazione di strategie resilienti, di cui gli ‘Spain Talks’ di Milano hanno offerto un esempio d’ispirazione anche per l’Italia.

“L’incremento negli ultimi otto anni del 68% della spesa turistica dell’entroterra - ha spiegato Isabel Garaña Corces, direttrice dell’ente spagnolo del turismo in Italia -, ma anche del 64% di quella della Spagna Verde, cioè della Costa Atlantica, è frutto di investimenti strutturali che hanno trovato ulteriore supporto nei 2,4 miliardi di euro del fondo Next Gen Eu: circa 1,8 sono oggi destinati a piani di sostenibilità delle singole destinazione spagnole, 500 per il recupero del patrimonio storico e 20 per le aziende”.

Le ricadute sono evidenti, visto che la crescita del 10% delle motivazioni culturali, a discapito del tradizionale approccio sole & mare (-21,6%), ha conferito un sensibile impulso alle visite in bassa stagione (+1,5-2%).