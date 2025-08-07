Sri Lanka, ingressi visa-free per altri 40 Paesi

Lo Sri Lanka spinge sugli arrivi internazionali. Il ministro degli esteri Vijitha Herath ha annunciato l’estensione della policy visa-free - attualmente in vigore solo per i viaggiatori provenienti da India, Cina, Russia, Indonesia, Thailandia, Malesia e Giappone - a 40 Paesi, al fine di supportare l’industria turistica e rilanciare così l’economia nazionale.

La lista dei Paesi interessati dalla misura sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma, secondo le prime anticipazioni di TravelMole, dovrebbero farne parte alcuni Stati europei e il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, il Pakistan e gli Emirati Arabi.

I viaggiatori provenienti da questi mercati potranno quindi entrare in Sri Lanka senza dover richiedere e pagare il visto prima della partenza, ma semplicemente richiedendo un’autorizzazione di viaggio elettronica. Al loro arrivo sarà loro consegnato un visto gratuito valido per 30 giorni.