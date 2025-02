Primo passo per un’unificazione dei criteri per la pubblicazione delle tariffe da parte del settore ricettivo negli Stati Uniti.

La commissione per il commercio, la scienza e i trasporti del Senato Usa ha infatti approvato l’Hotel Fees Transparency Act: un atto che rappresenta un ulteriore passaggio in direzione di una normativa chiesta a gran voce dal settore turistico a stelle e strisce.

Come riporta travelpulse.com la legislazione vorrebbe intervenire sulle cosiddette ‘tariffe spazzatura’, ovvero i prezzi divulgati che non corrispondono a quanto effettivamente il cliente si troverà a pagare. La normativa ora dovrà passare al vaglio dell’intero senato.

Leggi diverse per Stati diversi

La norma sarebbe un passo avanti verso la trasparenza, chiesto anche dai colossi del web (come Tripadvisor, Expedia, Skyscanner e Airbnb) e introdurrebbe una definizione nazionale per il prezzo totale del servizio, da applicare in tutti gli Stati. Attualmente infatti le informazioni sulle tariffe durante il processo di prenotazione possono variare da Stato a Stato, in base alle leggi locali.

Il fenomeno va oltre gli eventuali intenti di alcuni hotel di ‘confondere le acque’: può capitare infatti che Stati differenti impongano di costruire i prezzi in modo diverso. Le discrepanze nascerebbero così dall’inevitabile (e ovviamente obbligatoria) osservanza delle regole locali.

La nuova legge introdurrebbe un nuovo elemento di chiarezza soprattutto per i turisti in arrivo dall’estero e non avvezzi alle differenze di normativa tra le diverse aree degli Usa. Ed eviterebbe anche le spiacevoli sorprese al momento del chek-in.