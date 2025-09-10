Stelios si lancia nelle criptovalute con easyBitcoin

Torna a fare parlare di sé con una nuova avventura sul mercato Stelios Haji Ioannou, il fondatore di easyJet. Questa volta non si tratta di compagnie aeree, ma del ‘trasferimento’ della filosofia low cost nel mercato dei bitcoin.

Il magnate, che ultimamente ha messo da parte le sue battaglie con gli altri azionisti e i manager della compagnia britannica, ha infatti lanciato la piattaforma di trading EasyBitcoin Launch, a basse commissioni e pensata per gli investitori retail.

La new entry nasce grazie alla collaborazione con un’altra società, Uphold, che si occuperà di aspetti quali custodia, compliance e sicurezza, lasciando a easyBitcoin la parte del marketing. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Stelios la decisione di entrare in questo business sarebbe derivata dalle opportunità offerte dal ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.