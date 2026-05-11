Sud-Est asiatico, il turismo continua ad accelerare

L’Asia continua la sua crescita turistica, confermando nei primi mesi del 2026 lo stesso andamento positivo dello scorso anno.

Per la prima volta il Vietnam ha superato per il quarto mese consecutivo la soglia dei due milioni di turisti provenienti dall’estero, raggiungendo quota 2,03 milioni ad aprile. Il totale delle visite internazionali da inizio anno è arrivato a toccare quota 8,8 milioni, con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A trainare la crescita sono i turisti provenienti da Cina e Corea del Sud, che insieme rappresentano quasi il 40% degli arrivi totali. Tra i mercati emergenti spiccano la Russia, le Filippine, l’India e la Cambogia, oltre che l’Europa, in particolare Repubblica Ceca e Polonia, grazie alla politica di liberalizzazione dei visti.

A Singapore nel 2025 sono stati accolti quasi 17 milioni di visitatori e le entrate turistiche hanno raggiunto i 32,8 miliardi di dollari, superando ampiamente le previsioni iniziali del Singapore Tourism Board. Questa performance d’eccellenza è legata soprattutto a una solida ripresa degli eventi internazionali.