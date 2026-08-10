Debutterà il 12 agosto il sistema di autorizzazione elettronica di viaggio del Sudafrica. L’Eta è nato in seguito a un programma pilota introdotto durante la presidenza del G20 del Paese.

Come riporta traveldailynews.com l’Eta fa parte di una più ampia trasformazione digitale dei sistemi di ingresso delle frontiere del Sudafrica. Il sistema unisce le domande online e la verifica biometrica con l’apprendimento automatico e un sistema di controllo elettronico dei movimenti.

Le novità

Il meccanismo consentirà ai viaggiatori che hanno completato la procedura online di accedere senza le tradizionali procedure cartacee. I richiedenti infatti dovranno inviare per proprie informazioni e i dati biometrici prima di partire per il Sudafrica.

L’implementazione dell’ETA e del sistema di controllo dei movimenti aggiornato sta procedendo presso l’aeroporto internazionale OR Tambo, l’aeroporto internazionale di Città del Capo, l’aeroporto internazionale di Lanseria e l’aeroporto internazionale King Shaka.