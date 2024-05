Il Sudafrica conquista gli italiani che, nel corso del 2023, si sono dimostrati il mercato europeo con maggiore crescita anno su anno (+61%), secondi subito dopo la Russia (+74,7%). Con oltre 52mila arrivi, si conferma così il trend positivo della destinazione, una tendenza che prosegue nel 2024 con un primo trimestre che ha registrato un incremento del 9% sul numero di visitatori.

“Questi risultati sono stati possibili in primis grazie al team che lavora su questo mercato”, commenta Nombulelo Guliwe, ceo di South Africa Tourism, durante un’intervista rilasciata in occasione dell’Africa’s Travel Indaba a Durban. “Inoltre, in aggiunta alla strategia di marketing, cruciale è il ruolo del trade”.

A rendere questa meta così attrattiva è la varietà di esperienze che si possono fare una volta in loco. Anche a livello globale, le cifre del 2023 sono state più che soddisfacenti con 8,5 milioni di arrivi e dunque un +48,9% sul 2022. “Siamo contenti di questo traguardo ma continuiamo a rimanere focalizzati su un turismo responsabile. Dobbiamo evitare l’overtourism su alcune aree, motivo per cui è fondamentale distribuire i flussi su tutto il territorio”.

In questo scenario, grande importanza rivestono i turisti africani, che nel 2023 sono stati 6,4 milioni. “Il turismo domestico è una priorità. E Indaba, con i suoi 26 Paesi partecipanti, sottolinea questa esigenza”.