Svezia, aumentano le richieste degli italiani per l’inverno

Cresce il gradimento della Svezia in inverno. Se, infatti, i mesi estivi sono sempre quelli più gettonati da parte del mercato italiano, a sorpresa sta aumentando tantissimo anche la voglia di Lapponia nei mesi di febbraio e marzo, con un aumento del 25% di richieste per vedere l’aurora boreale. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento del mercato italiano - commenta Juan Cavallini di Gateway South, che da dopo la chiusura della sede dell’ente del turismo in Italia si occupa di outgoing verso la Svezia -. Quella svedese è una Lapponia immensa, molto meno turistica della vicina Finlandia quindi molto più autentica”.

Nel 2024 i pernottamenti degli italiani nel Paese sono cresciuti dell’8% rispetto al 2023. In totale lo scorso anno oltre 310mila connazionali sono volati in Svezia, con la capitale Stoccolma che resta la metà più visitata con quasi il 50% delle presenze, seguita da Göteborg con oltre 44mila pernottamenti e infine dalla Lapponia svedese. Il periodo di giugno-settembre continua comunque a essere quello più scelto dagli italiani, con il mese di agosto che registra una presenza doppia rispetto a luglio.