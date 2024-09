Svizzera: occhi puntati sul Canton Vaud per la promozione in Italia

Lo svizzero Canton Vaud e le città di Montreux e Vevey puntano sull’autunno per far conoscere le loro peculiarità ai turisti italiani, promuovendo questa stagione come periodo ideale per visitare la zona e godere delle tante esperienze che riguardano arte, enogastronomia, sport outdoor e benessere.

Nel primo semestre 2024 la Svizzera ha registrato un +2,3% di arrivi e -0,5% di pernottamenti da parte dei turisti italiani (rispetto al 2023) e fra le regioni più in crescita vi è anche il Canton Vaud (+10%).

Il 18 settembre Levente Gyorgy-Mozes, responsabile di Vaud Promotion, e Céline Guido di Montreux Tourisme hanno incontrato gli operatori a Torino nell’ambito di una strategia che mira a un maggiore approfondimento del prodotto anche attraverso corsi di formazione online e sales call in diverse città italiane sia del nord che del centro sud.

Durante l’incontro, oltre a ricordare i principali appuntamenti per l’autunno/inverno a Montreux e Vevey, è stato rinnovato l’invito a usufruire della piattaforma (gratuita e solo B2B) MySwitzerlandPRO, dove poter trovare fornitori, hotel, esperienze e trasporti.