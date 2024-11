Allestito a Milano fno al 17 novembre, lo Swiss Winter Village prepara il turismo tricolore a un nuovo podio stagionale in Svizzera: con quasi 343mila arrivi fra gennaio e settembre, contro i circa 337mila dell’analogo periodo 2023, gli italiani hanno incrementato il numero dei propri viaggi fra i confini della Confederazione, nonostante il calo dei pernottamenti (poco meno di 644mila fra gennaio e settembre, contro i quasi 648mila del 2023).

Il generale indebolimento dei mercati europei (Germania in primis) non ha in ogni caso scalfito l’appeal della destinazione, prediletta soprattutto da americani e asiatici, con una crescita del 4,3% dei pernottamenti internazionali (pari a 17,4 milioni su un totale di 33,7, sempre su gennaio-settembre).

“Mercatini natalizi, sport invernali, ma soprattutto attività outdoor fuori e dentro le città - ha spiegato all’inaugurazione del villaggio Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - sono soliti conferire un forte impulso alla domanda, supportata inoltre da una nuova promozione Eurocity in collaborazione con Trenitalia: biglietti per due al costo di uno, pensati in particolare per portare le famiglie nel rinnovato comprensorio di S. Bernardino, ma anche per allargare il bacino dei visitatori da Venezia a Genova”.

Facendo leva sui 30 anni del mercatino natalizio di Montreaux, così come sulle vie del gusto nell’area di Berna e del benessere a Interlaken, BAK economics prevede un ulteriore +0,8% dei pernottamenti complessivi a fine stagione, oltre che un 2025 in slancio grazie all’organizzazione dell’Eurovision a Basilea e del Campionato europeo di calcio femminile.