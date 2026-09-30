Tanzania, da domani 1 ottobre assicurazione obbligatoria per l’ingresso

Partirà da domani, 1 ottobre, l’obbligo di stipulare un’assicurazione di viaggio per i visitatori stranieri in ingresso in Tanzania. L'assicurazione avrà un costo di 44 dollari a persona e sarà valida fino a 92 giorni. L'obbligo riguarda i cittadini stranieri che arrivano nella Tanzania continentale per via aerea, terrestre o marittima.

I visitatori stranieri che entrano nella Tanzania continentale dovranno stipulare l'assicurazione obbligatoria presso la National Insurance Corporation (NIC), società di proprietà statale. I visitatori diretti a Zanzibar sono coperti da un sistema distinto gestito dalla Zanzibar Insurance Corporation (ZIC).

La ​​polizza copre le emergenze mediche, l'evacuazione medica d'urgenza, il rimpatrio d'emergenza e lo smarrimento del bagaglio. La copertura può essere acquistata prima del viaggio o al momento dell'ingresso nel Paese e i visitatori possono utilizzare la polizza per ingressi multipli nella Tanzania continentale durante il periodo di validità massima di 92 giorni.

L'introduzione dell'obbligo per la Tanzania continentale segue l'avvio di un distinto sistema di assicurazione di viaggio obbligatoria a Zanzibar, introdotto già nell'ottobre 2024.

Gli operatori turistici, che stanno informando i viaggiatori in arrivo, hanno espresso preoccupazione per il breve preavviso rispetto alla data di avvio del 1° ottobre, in particolare per i viaggiatori che hanno prenotato il viaggio con largo anticipo e potrebbero non aver ancora ricevuto informazioni su questo nuovo requisito.