Sono circa 230 i voli cancellati all’aeroporto di Dublino a causa della tempesta Eowyn, che sta interessando buona parte dell’Irlanda.

Forti raffiche di vento fino a 183 chilometri orari si sono abbattute sull’area settentrionale del Paese giungendo sino in Scozia.

A causa del perdurare delle avverse condizioni meteo le autorità locali, si apprende da Ansa, hanno diramato l’allerta rossa per la giornata odierna, invitando coloro che sono in procinto di mettersi in viaggio a verificare lo stato dei voli, prima di recarsi in aeroporto.