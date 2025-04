Tempesta Olivier sulle Canarie: la più colpita è Gran Canaria

Le Canarie sono state colpite dalla tempesta Olivier, che ha portato a forti piogge e inondazioni su diverse isole, tra cui Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura.

Questo fenomeno, come riporta Inconameteo, ha generato allerta meteo, con accumuli di pioggia che hanno superato i 200 millimetri in alcune aree. Durante le prime ore del passaggio della tempesta sulle isole Canarie, Tenerife e Gran Canaria hanno registrato le precipitazioni più intense.

Particolarmente a Gran Canaria si sono verificati eventi estremi come l’esondazione di alcuni corsi d’acqua e il crollo di infrastrutture minori. Nonostante la gravità della situazione, le autorità hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Sono stati attivati piani d’emergenza per evacuare le zone più colpite dal maltempo.

Dopo giorni di maltempo, le autorità delle Isole Canarie hanno deciso di abbassare il livello dell’allerta meteo. Tuttavia, la situazione rimane delicata, e gli esperti continuano a monitorare attentamente gli sviluppi atmosferici nella regione. Il passaggio dello Storm Olivier ha portato anche a fenomeni insoliti, come la neve sulle cime del Monte Teide, un evento raro per il mese di aprile.