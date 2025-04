Al via il nuovo sistema Thailand Digital Arrival Card, un’innovativa piattaforma online progettata da Tourism Authority of Thailand per sostituire i tradizionali moduli cartacei TM.6.

Questo sistema, che sarà pienamente operativo dal 1 maggio 2025, rappresenta un passo avanti significativo verso l’obiettivo della Thailandia di diventare una destinazione leader nel turismo intelligente.

Il sistema Tdac consentirà ai viaggiatori di pre-registrarsi e inviare i propri dati personali online, riducendo notevolmente i tempi di attesa all’immigrazione e migliorando l’efficienza complessiva nei punti di ingresso. Questa iniziativa si integra perfettamente con altri sistemi governativi chiave, come il sistema di E-Visa del Dipartimento degli affari consolari e le procedure di screening sanitario del Dipartimento di controllo delle Malattie.

Il lancio del Tdac è supportato da una piattaforma online ora accessibile all’indirizzo ufficiale: tdac.immigration.go.th. La card deve essere compilata da tutti i viaggiatori stranieri – indipendentemente dal fatto che siano in possesso di un visto o meno – prima di arrivare in Thailandia per via aerea, terrestre o marittima.

Tat, in collaborazione con il Ministero del Turismo e dello Sport thailandese, prevede che il sistema Tdac migliorerà significativamente l’esperienza di viaggio, contribuendo a consolidare la reputazione della Thailandia come nazione accogliente e all’avanguardia.

In concreto, i viaggiatori devono completare il proprio Tdac entro 72 ore (o 3 giorni) prima dell’arrivo. Il modulo online è suddiviso in diverse fasi: informazioni personali, dettagli sul viaggio e sull’alloggio, dichiarazione sanitaria e, infine, convalida. Una volta inviata la richiesta, la carta digitale viene inviata tramite e-mail, per essere stampata o salvata sullo smartphone e presentata all’immigrazione.