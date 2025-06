Tokyo in estate, tra feste tradizionali e fuochi d’artificio

L’estate a Tokyo è ricca di appuntamenti autentici. Una delle principali attrazioni per i local e anche per i turisti sono i festival tradizionali, detti Matsuri, le cui origini affondano nella devozione per le “divinità” della natura, incarnate da montagne, fiumi e campi.

Tra queste celebrazioni estive spicca l’Obon, caratterizzato dalle danze Awa Odori e Bon Odori. A Tokyo, tra i festival più iconici c’è l’Awa Odori di Koenji. Nato nel 1957 come iniziativa per rivitalizzare il quartiere nel dopoguerra, si ispira all’Awa Odori di Tokushima. L’edizione del 2025 si terrà il 23 e il 24 agosto, trasformando l’area attorno alla stazione JR di Koenji in un vivace palcoscenico.

Altro appuntamento tradizionale dell’estate sono i festival di fuochi artificiali: tra i più celebri c’è il Sumida River Fireworks Festival, le cui origini risalgono all’epoca Edo. L’anno scorso, il festival del Sumida ha attirato circa 910.000 visitatori, mentre il Jingu Gaien Fireworks Festival, di dimensione simili, rimane un evento imperdibile.