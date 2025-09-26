Tolosa piace agli italiani, aumentano i voli diretti

L’Occitania piace sempre agli europei, ma sta riscuotendo successo anche tra i mercati long haul. Nella regione, che conferma flussi turistici estivi pari al 2024, il comparto alberghiero registra un tasso di occupazione medio estivo del 57% nell’area di Tolosa, una riduzione dei tempi di prenotazione con una quota importante di prenotazioni last minute per una durata media di soggiorno di 2 giorni e un picco di occupazione fino al 92% a luglio, durante il passaggio del Tour de France. I grandi eventi, anche business e congressuali, si confermano la motivazione della scelta di viaggio, insieme alla volontà di visitare il patrimonio culturale. Cresce l’Italia, tra i primi 10 mercati della regione, complice l’apertura di collegamenti aerei diretti da Roma, Milano, Napoli, Bologna e Venezia. “Tolosa si afferma come destinazione turistica di qualità non solo per la stagione estiva. I prossimi mesi sono altrettanto promettenti, con numerosi eventi business e sportivi in programma” commenta Jean-Claude Dardelet, Presidente di Toulouse Team e Vicesindaco.