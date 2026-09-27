Torna il piano per la costruzione di nuove piste a Gran Canaria e Tenerife Sud

Il governo delle Isole Canarie ha nuovamente proposto la costruzione di una seconda pista a Tenerife Sud e di una terza a Gran Canaria. I progetti hanno come obiettivo quello di rispondere all’aumento della domanda di viaggi per l’arcipelago.

La proposta rientra nella bozza della Strategia per la mobilità sostenibile e intelligente delle Isole Canarie (Emsican), attualmente in fase di valutazione ambientale e consultazione pubblica .

Il piano, come riassume preferente.com, prevede anche piste di 1.500 metri riservate ai collegamenti tra le isole; una questione che riguarda in particolare Gran Canaria, dove questo tipo di operazioni riguarda il 42,2% del traffico.

Il piano riprende progetti in discussione da oltre 20 anni.