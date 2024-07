Tornano i voli tra Italia e Thailandia, Botticelli: “Un nuovo inizio”

“È un nuovo inizio, una giornata che ricorderemo a lungo, con entusiasmo. Un momento esaltante. Il 1° luglio sarà, d’ora in avanti, ricordato come un anniversario da celebrare per l’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese”. Le sue parole lo dimostrano: Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente in Italia, non potrebbe essere più contento di così per il duplice annuncio del ritorno dei voli diretti tra l’Italia e la Thailandia, fatto da Ita Airways e Thai Airways.

Un annuncio avvenuto quasi in simultanea, con Thai Airways che a ricominciato a collegare Milano a Bangkok e Ita che vola tra la capitale tailandese a Fiumicino.

Il primo volo è decollato il 1° luglio e prevede partenze giornaliere, mentre quello di Ita sarà operato a partire dal 16 novembre con 5 frequenze settimanali.

Il volo fra Roma e Bangkok sarà operato con Airbus A330neo con il seguente orario e decollerà il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica alle ore 15:15, con arrivo a Bangkok alle ore 07:40 ora locale. Il ritorno sarà il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e la domenica alle ore 12,15 ora locale, con atterraggio a Roma alle ore 19,15.

“Questi due nuovi operativi - ha aggiunto Botticelli -, che vedono la luce nello stesso giorno, segnano per noi l’apertura di una fase diversa a supporto delle strategie di promozione della destinazione. Sono anche un elemento di gratificazione dopo i tanti sforzi fatti negli anni post Covid per mantenere i numeri dei flussi verso la Thailandia su livelli ottimi”.