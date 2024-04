Tourism Australia promuove l’offerta con il G-day!

Il Museo Lavazza di Torino ha ospitato il ‘G-day!’ l’annuale industry meeting organizzato da Tourism Australia, che ha riunito oltre 40 tra referenti di tour operator e compagnie aeree provenienti da tutta Italia.

Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia, ha tracciato un bilancio prima della chiusura dell’anno fiscale, che in Australia avviene intorno ai mesi di giugno-luglio.

Presenti anche i rappresentanti di cinque stati che hanno illustrato le novità della destinazione: Barbara Samoilenko, marketing manager Continental Europe di Visit Victoria; Rhett Lego e Craig Smith conjoint marketing group di Tourism Western Australia; Janice Kurrle regional manager Uk & Europe di South Australian Tourism Commission; Stefanie Huebner regional manager Europe Germany di Tourism and Events Queensland; Giancarlo Truffa trade marketing manager di Tourism Northern Territory.

“Per Tourism Australia quello italiano è tra i primi 15 mercati. Nel 2023 la ripresa si attesta intorno all’83% (62mila 300 arrivi) rispetto al 2019 ed è un ottimo risultato” ha detto Eva Seller. “Il numero di italiani che visitano l’Australia sta crescendo così come la capacità di spesa media (circa 7mila 700 dollari australiani a persona). Siamo molto fiduciosi anche per i dati del 2024”.

Seller ha sottolineato come i turisti italiani siano attratti soprattutto dalle bellezze naturali, dalle spiagge, ma anche dalla cultura aborigena. Per questo l’ente si concentrerà sulla promozione di esperienze mirate e di un’offerta luxury in linea con l’unicità del prodotto.