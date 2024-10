Trasformazione digitale, 100 imprese coinvolte nel progetto Euro-Emotur

Promuovere l’innovazione d’impresa e in particolare sostenere le aziende nell’accelerazione del processo di trasformazione digitale. Questo l’obiettivo del progetto Euro-Emotur, di cui si è parlato a TTG Travel Experience 2024. Al convegno erano presenti Tim Fairhurst direttore generale Etoa, Federica Francioni Itinere Bike&Travel, Erica Mingotto ricercatrice Ciset ed Enrico Olivieri, direttore Le Palme Camping & Village. Partner del progetto Euro-Emotur sono appunto Etoa, l’Università di Las Palmas di Gran Canaria e l’Ente del Turismo di Gran Canaria, NECSTouR (Network of European Region for Competitive and Sustianable Tourism), Haaga Helia Ammattikorkeako ulu Oy e il Ciset, il Centro internazionale di studi sull’economia turistica. Euro-Emotur ha coinvolto più 100 imprese, 60 di queste nelle aree pilota del Veneto, di Gran Canaria e della Finlandia e 40 nel resto d’Europa e 80 digital provider. Oltre alla selezione delle imprese si è provveduto a fare un’analisi sulla loro situazione digitale, poi ad applicare delle strategie di neuromarketing sui portali web di ciascuna e a supportare nello sviluppo dei vari canali digitali anche tramite un digital hub.